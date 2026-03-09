Rissa in piazza negli scontri danneggiate auto in sosta

In piazza Giacomo Matteotti a Santa Maria Capua Vetere si sono verificati scontri tra gruppi di persone che hanno coinvolto spintoni, calci, pugni e il lancio di oggetti. Durante la rissa, alcune auto in sosta sono state danneggiate, creando scompiglio nel centro cittadino, a pochi passi dal Duomo. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e delle forze dell’ordine sul luogo.

Spintoni, calci pugni, lancio di oggetti e auto danneggiate. E' quanto verificatosi in piazza Giacomo Matteotti a due passi dal Duomo a Santa Maria Capua Vetere teatro di un ennesimo episodio di 'disordine pubblico' nel pieno centro cittadino. All'arrivo delle forze dell'ordine i giovanissimi si sono dati alla fuga. Acquisiti i filmati del sistema di video sorveglianza cittadino. Pizzo dei Casalesi, il 'ragioniere' di Zagaria: "Panaro veniva a fare i conteggi per gli stipendi dei familiari dei detenuti al 41 bis"