Rissa dopo il rimprovero per la pipì gli ultras Pordenone | Scusati con la signora poi sono arrivati i figli con le spranghe Noi? Le vittime

Dopo il rimprovero per un incidente con la pipì, alcuni ultras del Pordenone si sono scontrati con altri tifosi in Largo Cervignano. Secondo le testimonianze, sono arrivati i figli con delle spranghe e si sono verificati momenti di tensione. Le persone coinvolte affermano di essere state vittime e chiedono che la signora coinvolta si scusi con loro.

PORDENONE - Le dichiarazioni dei sostenitori di Pordenone Calcio arrivano a freddare il clima dopo la vicenda di Largo Cervignano, offrendo una lettura dei fatti diversa. Ricordiamo che sabato sera alle 18.15 in quella zona dopo la partita dopo il rimprovero a un ultras che stava facendo pipì una donna era finita all'ospedale. I tifosi che si firmano "Supporters e Bandoleros Pordenone" parlano di una situazione degenerata in pochi minuti, nata da un rimprovero e poi sfociata in una rissa che, secondo la loro versione, non avrebbe visto aggressioni deliberate contro la donna 53enne coinvolta. «A partita terminata si stava svolgendo un tranquillo terzo tempo nel parcheggio presso lo stadio - spiegano -.