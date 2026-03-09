Risperidone | rischio ictus sale anche senza storia clinica

Uno studio recente indica che il risperidone, farmaco comunemente usato per trattare l’agitazione nei pazienti con demenza, può aumentare il rischio di ictus anche in assenza di precedenti problemi di salute. La ricerca ha coinvolto numerosi pazienti e ha evidenziato come l’assunzione di questo medicinale possa essere associata a complicanze cerebrovascolari. I risultati sono stati pubblicati in un rapporto ufficiale.

Un farmaco diffuso per gestire l’agitazione nella demenza si rivela una potenziale minaccia silenziosa per la salute cerebrale. Uno studio britannico su oltre 165.000 pazienti ha dimostrato che il risperidone incrementa il rischio di ictus in ogni categoria di malati analizzata. I dati emergenti non lasciano spazio a eccezioni: anche i soggetti privi di precedenti eventi cerebrovascolari mostrano un aumento misurabile del pericolo quando sottoposti alla terapia. La scoperta, pubblicata sul British Journal of Psychiatry, costringe a ripensare le strategie terapeutiche attuali. L’impatto invisibile sui pazienti senza storia clinica. Mentre molti medici cercavano rifugi sicuri tra i gruppi di pazienti, i numeri raccontano una storia diversa e più preoccupante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Risperidone: rischio ictus sale anche senza storia clinica Articoli correlati Il sale come testimone della storia: al Musa una nuova mostra dedicata all'archeologia del saleAl Musa - Museo del Sale di Cervia, torna protagonista l’archeologia con la nuova mostra “Archeologia del sale a Cervia”, realizzata in... Ictus: un farmaco riduce il rischio di recidivaL’ictus è una delle principali cause di morte in Italia, Paese in cui si stimano tra i 150. Una raccolta di contenuti su Risperidone rischio ictus sale anche... Demenza e ictus: un farmaco comune aumenta il rischioUno studio britannico su 165.000 pazienti con demenza evidenzia come il risperidone aumenti il rischio di ictus in tutti i sottogruppi, senza eccezioni. tomshw.it Ictus: sintomi, cure, riabilitazione. Si può prevenire? Come ridurre il rischio: i consigli degli espertiArriva all’improvviso l’ictus, malattia cerebrovascolare acuta che ogni anno colpisce circa 120.000 italiani. Per ogni minuto perso prima di intervenire vengono bruciati circa 1,9 milioni di neuroni. corriere.it