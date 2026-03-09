Rischia di morire soffocata per un osso nell' esofago | i medici salvano la vita a una ragazzina al Maggiore

Una ragazzina è stata portata d’urgenza all’ospedale dei Bambini dopo aver rischiato di soffocare con un osso nell’esofago. I medici sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a salvarle la vita. La giovane è arrivata in ambulanza e ora si trova sotto osservazione. L’incidente si è verificato mentre mangiava un pezzo di carne.

Ha rischiato di affogarsi mangiando un pezzo di carne, ma è stata salvata grazie all'intervento urgente dei medici all'ospedale dei Bambini, dove ci è arrivata con un'ambulanza. Lieto fine per una ragazzina che ha rischiato di morire soffocata dopo aver ingerito un pezzo di carne. Un osso infatti era rimasto nell'esofago, e questo le ha provocato il rischio soffocamento. La corsa in ospedale e la delicata operazione le hanno salvato la vita. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. L’auto lanciata contromano, l’inseguimento folle per 40 minuti, la fine della fuga in viale Fratti e una gazzella dei carabinieri contro un palo: notte di paura in città 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Mangia troppe lenticchie al pranzo di Natale: si lacera l'esofago e rischia di morireDopo essersi sentito male un 77enne aveva provato a indursi il vomito, che aveva portato alla lacerazione.

Mangia troppe lenticchie al pranzo di Natale e rischia di morire: “L’esofago si è lacerato”Mangia troppe lenticchie al pranzo di Natale e rischia di morire: è quanto avvenuto a un uomo di 77 anni che è stato salvato dopo un intervento...

Torino, 11enne rischia di soffocare mangiando una merendina a scuola, l’insegnante lo salvaTragedia sfiorata in una scuola di Piscina (Torino), dove un ragazzino di 11 anni ha rischiato di soffocare mangiando una merendina ... fanpage.it

Ragazzino rischia di soffocare per una merendina, insegnante lo salva(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Un ragazzino di 11 anni che rischiava di soffocare per una merendina o un biscotto è stato salvato dall'intervento ... notizie.tiscali.it

