Riparte il Grande Fratello Vip | tra i concorrenti anche la giovane modella ravennate

Il Grande Fratello Vip torna con una nuova edizione e tra i sedici concorrenti figura anche una giovane modella ravennate. La concorrente, una cantante e modella di origini albanesi, è seguita sui social da più di 77 mila persone. La trasmissione prenderà il via il 17 marzo su Canale 5 e sarà condotta dallo stesso presentatore delle scorse stagioni.

Ci sarà anche una ravennate nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La giovane modella e cantante Barbara Prezia, di origini albanesi, e seguita sui social da oltre 77 mila follower, sarà tra i sedici concorrenti del reality in partenza il prossimo 17 marzo su Canale 5 condotto per questa edizione da Ilary Blasi, dopo la bufera mediatica che ha coinvolto Alfonso Signorini. Insieme a Prezia, a varcare la famosa "porta rossa", saranno alcuni volti noti del mondo della televisione come la conduttrice Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia, il ballerino e coreografo Raimondo Todaro e il rapper GionniScandal. E poi Francesca Manzini, la modella Ibiza Altea, Paola Caruso, Lucia Ilardo, Marco Berry, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Nicolò Brigante, Raul Dumitras e Renato Biancardi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

