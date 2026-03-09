Il governo sta affrontando i rincari dei carburanti e le speculazioni legate ai prezzi, con il ministro delle imprese e del Made in Italy che ha dichiarato di non concedere sconti a chi lucra sulla situazione. La discussione si concentra sulle conseguenze economiche della guerra in Medio Oriente, che potrebbero influenzare anche l’Italia, creando preoccupazioni sui costi dell’energia.

I riflessi economici della guerra in Medio Oriente potrebbero inevitabilmente arrivare anche in Europa in Italia. Per questo il governo è già al lavoro e il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in una intervista a La Stampa assicura: «Nessuna tregua a chi specula». Strumenti efficaci per contrastare la speculazione. «A differenza di quanto accadde quattro anni fa» quando la Russia invase l’Ucraina «oggi abbiamo strumenti più efficaci per contrastare la speculazione e stroncare la spirale inflattiva che allora falcidiò il potere d’acquisto delle famiglie. Abbiamo istituito un efficace sistema di monitoraggio sia sulla rete... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rincari e carburanti, Governo al lavoro. Urso: «Nessuna tregua a chi specula»

Caro carburanti, per il ministro Urso è colpa delle compagnie petrolifere: «Dai benzinai nessuna speculazione»: quanto sono saliti i prezziIl rincaro improvviso dei carburanti che ha fatto seguito allo scoppio della guerra in Iran non è colpa dei benzinai, ma delle compagnie petrolifere.

Benzina, prezzi volano sopra i due euro al litro. Il governo corre ai ripari: «Tasse su chi specula»Continua a salire il prezzo di benzina e diesel con il prolungarsi della guerra in Medio Oriente, mettendo in allarme distributori e consumatori.

Carburante, pressing su governo per taglio immediato accise ma serve dl in CdmL'esecutivo ha aperto all'ipotesi alla luce dell'impennata dei prezzi del greggio per la guerra contro l'Iran Pressing delle associazioni dei consumatori, Codacons in testa, per il taglio immediato de ... adnkronos.com

Prezzi dei carburanti, il Governo attiva task force anti-speculazione: Monitoraggio dalla produzione al distributoreIl governo rafforza i controlli sui prezzi dei carburanti per evitare speculazioni legate alle tensioni nel Golfo Persico. Il ministro Adolfo Urso annuncia un piano operativo della Guardia di Finanza ... corrieretneo.it

In dieci giorni rincari fino al 6% nelle città. Mentre il Governo monitora le scorte, i consumatori e le associazioni di categoria mettono in guardia dalle speculazioni e chiedono il taglio dell'Iva per frenare i costi. #veronanetwork - facebook.com facebook

#inaltreparole La parolaccia della settimana di Saverio Raimondo: "Rincari" x.com