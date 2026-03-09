Il Parlamento europeo si appresta a votare su una proposta riguardante i rimpatri dei migranti, segnando un cambiamento rispetto alle politiche precedenti. La discussione si concentra sulla gestione dei rimpatri e sulle modalità di attuazione delle procedure, coinvolgendo vari deputati europei. La decisione si inserisce in un quadro di confronto tra le posizioni dei diversi gruppi politici presenti in aula.

Il 27 gennaio 2017, tre giorni dopo la prima inaugurazione di Donald Trump, Manfred Weber, presidente del gruppo del Partito Popolare Europeo al Parlamento europeo, scrisse su Twitter una frase destinata a fare il giro del continente: «Noi non costruiamo muri, vogliamo costruire ponti». Era il tempo in cui l’Unione europea si presentava come argine alla barbarie, rifugio del diritto internazionale, custode di quella tradizione umanista che aveva reso la distinzione tra rifugiati e migranti – almeno nell’autonarrazione – qualcosa di diverso dall’America del muro col Messico. Quel tempo è finito. Questa sera la commissione Libertà civili del Parlamento europeo vota la propria posizione sul regolamento rimpatri proposto dalla Commissione von der Leyen un anno fa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Rimpatri Ue, al Parlamento europeo si vota la svolta trumpiana sulla migrazione

Temi più discussi: Hub di rimpatrio extra-UE, detenzioni fino a due anni, raid in stile ICE. La 'deportation regulation' al voto dell'Eurocamera; L'UNHCR sollecita maggiori garanzie nelle nuove norme dell'UE in materia di rimpatrio - UNHCR; Migranti, la lista dei Paesi sicuri divide il Parlamento europeo; Ciriani, 'bene l'Ue sui rimpatri, alcuni magistrati vanno in direzione opposta'.

Hub di rimpatrio extra-UE, detenzioni fino a due anni, raid in stile ICE. La ‘deportation regulation’ al voto dell’EurocameraLa 'piattaforma europeista' si sgretola sul compromesso presentato dai liberali, mentre Verdi e Sinistra denunciano discussioni caotiche e un processo antidemocratico. Il PPE rilancia con un testo ... eunews.it

Ciriani, 'bene l'Ue sui rimpatri, alcuni magistrati vanno in direzione opposta'Lunedì, in commissione Liberà Civili (Libe) al Parlamento europeo, si voteranno nuove norme per rendere più efficaci i rimpatri dei cittadini di Paesi terzi. (ANSA) ... ansa.it

Oggi la Commissione LIBE del Parlamento europeo voterà il mandato negoziale sul nuovo “Regolamento rimpatri.” La proposta è aberrante sotto ogni profilo ed è sintomo del clima sempre più cupo che stiamo vivendo in questa stagione di nazionalismi. Con l x.com

