Rimini brilla Bologna in fondo | il divario climatico in Emilia

Una nuova classifica sul clima mostra che Rimini si posiziona nettamente sopra Bologna e altre città dell’Emilia Romagna, evidenziando un divario significativo tra le diverse aree. La graduatoria mette in luce le differenze nelle condizioni climatiche tra le località della regione, assegnando a Rimini il miglior punteggio mentre Bologna si colloca in fondo. I dati sono stati pubblicati di recente e riguardano le caratteristiche climatiche delle città.

La classifica sul clima ha appena rivelato un quadro netto per l’Emilia Romagna, dove Rimini si distingue nettamente dalle altre realtà regionali. Mentre la città adriatica mantiene una posizione di rilievo appena fuori dalla top ten nazionale, il capoluogo bolognese e le città della pianura padana restano ancorate nelle posizioni più basse della graduatoria italiana. I dati analizzano il benessere climatico basato su quindici parametri specifici rilevati nell’arco decennale dal 2015 al 2025. In questo scenario, Bologna guadagna due posizioni salendo dalla settantaduesima alla settantatreesima piazza, ma rimane comunque in fondo alla classifica generale insieme a Modena, Ferrara e Piacenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini brilla, Bologna in fondo: il divario climatico in Emilia Articoli correlati Clima, Bologna e la pianura padana in fondo alla classifica. Rimini vince in Emilia RomagnaBologna, 10 marzo 2026 – Anche quest’anno, in Emilia Romagna, brilla solo Rimini per clima migliore, tredicesima nella graduatoria del Sole 24 Ore. Aeroporti, l’Emilia-Romagna azzera la council tax per Rimini, Parma e Forlì ma non per BolognaL’Emilia-Romagna abolirà la council tax aeroportuale dal prossimo anno per gli scali di Rimini, Parma e Forlì, che registrano un traffico inferiore...