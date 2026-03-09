Riforma di buon senso | scegliete il cambiamento Referendum giustizia il video di Meloni
Il presidente del Consiglio ha pubblicato un video di 13 minuti sul suo profilo X, dedicato alla riforma della Giustizia. Nel filmato, si cerca di chiarire i contenuti della proposta, rispondendo alle critiche e alle voci che circolano, definendole banalizzazioni e bufale. L’obiettivo dichiarato è offrire una spiegazione diretta e dettagliata delle modifiche in discussione.
"Cosa c'è davvero nella riforma della Giustizia". Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni posta sul suo profilo X un video di 13 minuti "per fare chiarezza e rispondere - sottolinea - alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione. Vi chiedo di ascoltare il video fino alla fine e di aiutarmi - prosegue - a diffonderlo" percheé, aggiunge, "il 22 il 23 marzo sarete chiamati a votare al referendum per confermare o meno la riforma della giustizia che il governo ha proposto". "Ho deciso di provare a spiegare in modo più possibile chiaro alcuni punti fondamentali della riforma che gli italiani saranno chiamati a confermare o meno con il loro voto e di spiegare perché considero importante che si vada a votare e che si voti sì, cioè per confermare la riforma". 🔗 Leggi su Iltempo.it
