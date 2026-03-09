Il presidente del Consiglio ha pubblicato un video di 13 minuti sul suo profilo X, dedicato alla riforma della Giustizia. Nel filmato, si cerca di chiarire i contenuti della proposta, rispondendo alle critiche e alle voci che circolano, definendole banalizzazioni e bufale. L’obiettivo dichiarato è offrire una spiegazione diretta e dettagliata delle modifiche in discussione.

"Cosa c'è davvero nella riforma della Giustizia". Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni posta sul suo profilo X un video di 13 minuti "per fare chiarezza e rispondere - sottolinea - alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione. Vi chiedo di ascoltare il video fino alla fine e di aiutarmi - prosegue - a diffonderlo" percheé, aggiunge, "il 22 il 23 marzo sarete chiamati a votare al referendum per confermare o meno la riforma della giustizia che il governo ha proposto". "Ho deciso di provare a spiegare in modo più possibile chiaro alcuni punti fondamentali della riforma che gli italiani saranno chiamati a confermare o meno con il loro voto e di spiegare perché considero importante che si vada a votare e che si voti sì, cioè per confermare la riforma". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Riforma di buon senso: scegliete il cambiamento". Referendum giustizia, il video di Meloni

