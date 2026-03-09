Rifiuti a Milano le capsule di caffè in alluminio si raccolgono nel sacco giallo

A Milano, da oggi le capsule di caffè in alluminio possono essere gettate nel sacco giallo riservato agli imballaggi in plastica e metalli. La modifica riguarda sia le raccolte domestiche che condominiali e permette di differenziare correttamente i rifiuti. La novità interessa tutte le zone della città, senza distinzione tra quartieri o aree specifiche.

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Da oggi a Milano tutte le capsule di caffè in alluminio possono essere conferite direttamente nel sacco giallo destinato agli imballaggi in plastica e metalli, nella propria raccolta domestica o condominiale. Si tratta di una novità significativa resa possibile dalla collaborazione tra il Comune di Milano, Amsa, A2A Ambiente, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio (Cial), Nespresso. La possibilità di conferire le capsule nel sacco giallo a Milano nasce dal lavoro congiunto sull'impianto di selezione di A2A Ambiente di Muggiano, alle porte di Milano, dotato delle tecnologie necessarie per intercettare e recuperare anche l'alluminio piccolo e leggero.