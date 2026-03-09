Rifiuti a Milano le capsule di caffè in alluminio si raccolgono nel sacco giallo

Da iltempo.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, da oggi le capsule di caffè in alluminio possono essere gettate nel sacco giallo riservato agli imballaggi in plastica e metalli. La modifica riguarda sia le raccolte domestiche che condominiali e permette di differenziare correttamente i rifiuti. La novità interessa tutte le zone della città, senza distinzione tra quartieri o aree specifiche.

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Da oggi a Milano tutte le capsule di caffè in alluminio possono essere conferite direttamente nel sacco giallo destinato agli imballaggi in plastica e metalli, nella propria raccolta domestica o condominiale. Si tratta di una novità significativa resa possibile dalla collaborazione tra il Comune di Milano, Amsa, A2A Ambiente, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio (Cial), Nespresso. La possibilità di conferire le capsule nel sacco giallo a Milano nasce dal lavoro congiunto sull'impianto di selezione di A2A Ambiente di Muggiano, alle porte di Milano, dotato delle tecnologie necessarie per intercettare e recuperare anche l'alluminio piccolo e leggero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

rifiuti a milano le capsule di caff232 in alluminio si raccolgono nel sacco giallo
© Iltempo.it - Rifiuti, a Milano le capsule di caffè in alluminio si raccolgono nel sacco giallo

Articoli correlati

Raccolta rifiuti, novità a Milano: le capsule del caffè in alluminio vanno nel sacco gialloMilano, 9 marzo 2026 – Novità per chi ama il caffè e tiene all’ambiente: da oggi a Milano tutte le capsule di caffè in alluminio possono essere...

Tutti gli aggiornamenti su Rifiuti a Milano le capsule di caffè in...

Temi più discussi: Abbandono rifiuti :: Segnalazione a Milano; Circ-Uits, dal Politecnico di Milano soluzioni 4.0 per ridurre i rifiuti elettronici; Traffico illeciti di rifiuti tra Puglia, Grecia e Bulgaria: ai domiciliari la mente strategica del gruppo I NOMI DEGLI INDAGATI; Traffico di rifiuti con Grecia e Bulgaria: due indagati lasciano il carcere.

Le capsule usate del caffè? A Milano ora si gettano nel sacco giallo della plasticaDa oggi a Milano tutte le capsule di caffè in alluminio possono essere smaltite direttamente nel sacco giallo destinato agli imballaggi in plastica e metalli, nella propria raccolta domestica o condom ... milano.repubblica.it

rifiuti a milano leA Milano le capsule di caffè in alluminio si gettano nel sacco della plasticaDa oggi a Milano le capsule di caffè in alluminio possono essere buttate direttamente nel sacco giallo della raccolta domestica di plastica e metalli. (ANSA) ... ansa.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.