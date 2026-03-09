Il consigliere comunale di Rieti ha presentato un'interpellanza rivolta all'amministrazione per chiedere chiarimenti sulla gestione dei supermercati nel centro cittadino. Vassallo intende verificare le modalità di funzionamento delle attività commerciali e il loro impatto sull'area centrale della città. La richiesta si focalizza sulla necessità di ottenere dettagli precisi riguardo alle politiche adottate dai negozi e alle eventuali conseguenze sul tessuto urbano.

Il consigliere comunale Maurizio Vassallo ha avviato una formale interpellanza indirizzata all’amministrazione di Rieti per mettere sotto scrutinio la gestione della rete distributiva cittadina. La richiesta verte su quanti permessi per nuove medie strutture di vendita siano stati rilasciati o siano in fase istruttoria negli ultimi tre anni, chiedendo un’analisi sulla conformità urbanistica e l’impatto sul centro storico. L’atto politico evidenzia come l’aumento dei supermercati stia generando preoccupazione tra le associazioni di categoria e i commercianti locali, che segnalano una sofferenza del tessuto commerciale di vicinato. L’intervento punta a verificare se il Comune abbia rispettato la normativa regionale sulla rigenerazione urbana e sul commercio, evitando il consumo di suolo inutile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti: Vassallo chiede conto ai supermercati che uccidono il centro

