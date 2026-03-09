Riesi | referendum giustizia perché il Sì è cruciale

Venerdì 6 marzo a Riesi si è tenuta un'assemblea pubblica dedicata al referendum sulla giustizia. L’evento si è svolto nella Sala Scroppo del Centro Polivalente G. durante il quale sono stati illustrati i punti principali del voto e le implicazioni del referendum. L’incontro ha visto la partecipazione di cittadini interessati alla tematica e di rappresentanti locali.

Venerdì 6 marzo, a Riesi, si è svolta una assemblea pubblica dedicata al referendum sulla giustizia. L'incontro, ospitato nella Sala Scroppo del Centro Polivalente G. Butera, ha la presenza di esponenti politici e legali per spiegare le ragioni del "Sì. La votazione è fissata per il weekend tra il 22 e il 23 marzo 2026. Il Circolo di Fratelli d'Italia locale ha organizzato l'evento per coinvolgere i cittadini del territorio caltanissettano. L'appuntamento elettorale rappresenta un momento cruciale per il sistema giuridico italiano. La riforma costituzionale oggetto del voto riguarda la struttura stessa della magistratura. I relatori hanno illustrato i punti chiave della proposta di modifica.

Continua il mio giro nel territorio. Ieri a Riesi si è svolto un incontro per far conoscere la riforma della giustizia voluta dal ministro Nordio. Per una giustizia libera dalle correnti e dalla politica. Non ci saranno altre occasioni. Il 22 e il 23 marzo vota Sì. x.com