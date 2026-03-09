rientrata la coppia bloccata a doha

La coppia bloccata a Doha ha finalmente lasciato il Qatar e si trova ora a bordo di un volo proveniente da Il Cairo, diretto a Roma. Dopo giorni di tensione e incertezza, hanno potuto risalire a bordo dell’aereo e riprendere il viaggio verso l’Italia. La loro partenza da Doha segna la conclusione di un periodo difficile, che si è concluso con il ritorno a casa.

Che quell’incubo incredibile era finito lo hanno realizzato soltanto quando si sono seduti sul volo che da Il Cairo, in Egitto, li ha riportati in Italia, a Roma. Serena Provinciali e Manuel Fabbri (nella foto), coppia di Follonica, possono adesso riabbracciare il figlio diciannovenne dopo un viaggio a dir poco rocambolesco. Loro che in mezzo al conflitto in Medio Oriente si sono ritrovati per un incredibile caso. Erano di ritorno dalla Thailandia. Dovevano fare uno scalo di poche ore a Doha, dove invece sono rimasti bloccati. "La svolta è arrivata giovedì – racconta Serena – quando abbiamo visto droni iraniani intercettati dal Qatar esplodere sopra le nostre teste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

