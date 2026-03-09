Ricoverato all' ospedale di Settimo Torinese si sballa | nel suo armadietto spuntano 3mila fracobolli di lsd

Un uomo di 31 anni, senza fissa dimora e ricoverato all'ospedale di Settimo Torinese, è stato arrestato dai carabinieri il 13 febbraio 2026. Durante un controllo, nei suoi effetti personali sono stati trovati circa 3.000 fracobolli di LSD nascosti in un armadietto. L’uomo si trovava in ospedale al momento dell’arresto.

Un 31enne straniero, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Settimo Torinese all'ospedale cittadino, dove era ricoverato, lo scorso 13 febbraio 2026. I sanitari lo avevano notato barcollare nei corridoi del reparto e avevano constatato che fosse sotto l’effetto di droga. A quel punto avevano chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I carabinieri, una volta arrivati, hanno accertato che l'uomo aveva assunto cocaina. Hanno così perquisito il suo posto letto e l’armadietto di sua esclusiva disponibilità. Qui hanno trovato: un sacchetto in nylon di colore trasparente termosaldato con... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

