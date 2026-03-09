Riconoscimenti | il liceo ' E Montale' tra le dieci scuole italiane premiate nell’ambito del programma Erasmus+

Il liceo Eugenio Montale di Pontedera è stato inserito tra le dieci scuole italiane premiate a Roma nell’ambito del programma Erasmus+. La scuola si è distinta per il suo impegno nel promuovere l’internazionalizzazione e la partecipazione alle attività di mobilità previste dal progetto. Il riconoscimento evidenzia il ruolo della scuola nel favorire esperienze di scambio e crescita internazionale tra gli studenti.

L'istituto pontederese si è distinto nelle azioni di internazionalizzazione e partecipazione alle iniziative del progetto europeo L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di promuovere l’integrazione nei curricula scolastici di attività e metodologie orientate allo sviluppo delle competenze STEM, digitali, linguistiche e dell’innovazione, rafforzando in modo significativo le opportunità di mobilità internazionale per studenti e docenti nell’ambito del programma Erasmus+ 2021-2027. Nel corso dell’evento sono stati illustrati i risultati del progetto, che ha coinvolto decine di migliaia di studenti italiani in esperienze di mobilità individuale o di gruppo e numerosi docenti in percorsi di formazione e scambio a livello europeo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

