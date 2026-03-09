Richieste d’aiuto disperate dal bus dell’Iran femminile | cinque giocatrici riescono a scappare

Cinque giocatrici della nazionale femminile di calcio dell’Iran sono riuscite a scappare dal bus durante la partecipazione alla Coppa d’Asia in Australia. Le atlete hanno inviato richieste di aiuto, evidenziando una situazione di emergenza. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, mentre le autorità sportive e diplomatiche stanno seguendo gli sviluppi. La fuga delle calciatrici ha causato una crisi immediata nel gruppo durante il torneo.

La situazione della nazionale femminile di calcio dell'Iran, impegnata in Australia per la Coppa d'Asia, è precipitata nelle ultime ore, trasformandosi in un caso internazionale di grande portata. Dopo l'eliminazione dal torneo, la tensione è sfociata in una fuga drammatica: cinque calciatrici sono riuscite a lasciare l'hotel in cui alloggiava la squadra nella Gold Coast, sottraendosi alla sorveglianza dei dirigenti del regime, e sono ora sotto la protezione della polizia federale australiana, avendo inoltrato formale richiesta di asilo. Una protesta che costa la vita. Tutto è iniziato la scorsa settimana, quando le atlete, durante il match d'esordio contro la Corea del Sud, hanno scelto di non cantare l'inno nazionale della Repubblica Islamica in segno di protesta contro la violenta repressione in atto nel Paese.