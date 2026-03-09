Richiesta di risarcimento danni | sono già in causa?

Un avvocato invia una PEC o una raccomandata in cui chiede il pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni. La comunicazione può essere relativa a una richiesta di risarcimento già in corso o a una nuova contestazione. Chi riceve la comunicazione si trova di fronte a un atto formale che ufficializza la richiesta di denaro per presunti danni.

Ricevi una PEC da un avvocato. Oppure una raccomandata in cui viene richiesto il pagamento di una somma per un presunto danno. Nel testo c’è la richiesta di risarcimento danni e si fa riferimento a responsabilità, fatture, perizie o spese da rimborsare. “Se ricevo una richiesta di risarcimento, devo già preoccuparmi come se fossi in causa?” No. Nella maggior parte dei casi una richiesta di risarcimento danni non significa essere già citati in giud izio. Si tratta di una pretesa stragiudiziale con cui l’altra parte sostiene di aver subito un danno e chiede il pagamento senza aver ancora avviato una causa. Il giudizio civile inizia se la domanda viene portata davanti al giudice con un atto introduttivo formale, di regola la citazione in giudizio (atto di citazione), notificato alla controparte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

