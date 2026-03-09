Ricercate per furto individuate su un camper | arrestate a Torino e Grugliasco a distanza di un giorno

Due donne sono state arrestate a distanza di un giorno, prima a Grugesco e poi a Torino, in seguito a un furto. Le due persone sono state trovate a bordo di un camper e successivamente trasferite nel carcere Lorusso e Cutugno. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell'ordine nelle rispettive città.

Arrestate a un giorno di distanza l'una dall'altra, prima a Grugliasco poi a Torino. Si tratta di due donne poi trasferite al carcere Lorusso e Cutugno. Mercoledì 4 marzo il primo arresto di una donna già indagata in concorso con una 44enne che verrà poi arrestata giovedì 5 marzo. Nel primo caso, gli agenti del reparto informativo di Torino hanno effettuato l'ordine di custodia cautelare in collaborazione con la polizia locale di Grugliasco. Fermando un camper in via Lamarmora a Grugliasco, la passeggera era stata identificata come destinataria di un ordine di custodia cautelare in carcere. Denunciato il conducente in quanto il veicolo presentava il numero di telaio abraso e montava targhe non proprie.