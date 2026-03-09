Ricerca e parità di genere il convegno a Palazzo Talenti-Framonti | Oltre i bias per un' innovazione equa

A Palazzo Talenti-Framonti si è tenuto un convegno dedicato alla ricerca e alla parità di genere, con l’obiettivo di discutere come superare i pregiudizi e promuovere un’innovazione più equa. I partecipanti hanno sottolineato che integrare competenze, dati e prospettive di genere è fondamentale, evitando che questa tematica venga considerata un dettaglio secondario nell’ambito delle strategie di sviluppo.

Un forum promosso da Irst, Comune e associazioni: in programma tavole rotonde e un laboratorio di role play per analizzare le carriere femminili Se innovare significa integrare competenze, dati e visioni, la prospettiva di genere non può essere relegata a elemento accessorio. Nelle scienze della vita, a maggior ragione, rappresenta una variabile che incide sui processi organizzativi, sui percorsi professionali e sulla qualità stessa della ricerca. Per confrontarsi su questi temi, Irst "Dino Amadori" Irccs, insieme al Centro donna del Comune di Forlì e alle associazioni She is a scientist e Minerva, organizza il convegno "Il dna dell'Innovazione: la firma femminile nelle Scienze della vita".