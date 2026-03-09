Sono stati condotti test sulla ricarica dello smartphone Galaxy S26 Ultra utilizzando due caricabatterie, uno da 45W e l’altro da 100W. L’obiettivo era verificare quale dei due dispositivi riuscisse a ricaricare più rapidamente la batteria dello smartphone Samsung. Le prove sono state eseguite con attenzione, confrontando i tempi di ricarica con entrambi i caricabatterie.

Ho testato la ricarica di Galaxy S26 Ultra utilizzando due caricabatterie molto diversi tra loro per capire quale ricarica davvero più velocemente lo smartphone Samsung. Con l’arrivo di Galaxy S26 Ultra, Samsung ha aumentato la potenza della ricarica rapida fino a 60W. Come ormai accade da diversi anni, però, il caricabatterie non è incluso nella confezione. La domanda che molti utenti si fanno è semplice: posso usare il caricatore che ho già in casa oppure devo comprarne uno nuovo? Per rispondere a questa domanda ho effettuato un test pratico, evitando le condizioni da laboratorio e simulando un utilizzo reale come faccio di consueto quando ho la possibilità di testare uno smartphone ( sul canale trovi i test anche dei modelli precedenti dei modelli Ultra di Samsung). 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Ricarica di Galaxy S26 Ultra: test con caricatore da 45W e 100W

Articoli correlati

Galaxy S26 Ultra: test ricarica con caricatore da 45W e 100WCon l’arrivo di Galaxy S26 Ultra, Samsung ha aumentato la potenza della ricarica rapida fino a 60W.

Galaxy s26 ultra caricatore ultraveloce a soli 26 dollaricon l’esordio della galaxy s26 ultra, si presenta una soluzione di ricarica efficiente, compatta e versatile.

Ho caricato Galaxy S26 Ultra con un caricatore da 100W... un disastro

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ricarica di Galaxy S26 Ultra test con...

Temi più discussi: Recensione Samsung Galaxy S26 Ultra: non insegue il mercato ma innova e migliora; RECENSIONE Samsung Galaxy S26 Ultra; Samsung Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra, differenze reali: quale conviene?; Recensione Samsung Galaxy S26 Ultra: è ancora il riferimento Android?.

Display e fotocamere restano simili, cambiano processore, ricarica e privacy. Ecco cosa sapere prima di scegliere tra S26 Ultra e S25 Ultra.Confronto tra Galaxy S26 Ultra e S25 Ultra: specifiche, AI, design e aggiornamenti. Leggi le differenze prima di scegliere. libero.it

Samsung Galaxy S26 Ultra: il cavo in dotazione nasconde un problema# Il cavo in dotazione del Galaxy S26 Ultra potrebbe rallentare la ricarica Chi ha appena messo le mani sul nuovo **Galaxy S26 Ultra** potrebbe essersi accorto di qualcosa di strano. La **ricarica** s ... tecnoandroid.it

Come nuovo, Samsung Galaxy S25FE da 256gb con solo 3 cicli di ricarica! . Visita riciclone.it Scegli: ritiro presso il punto vendita a Villa San Filippo di Monte San Giusto spedizione con corriere gratuita pagamento a rate con PayPal / Klarna #ricicl - facebook.com facebook