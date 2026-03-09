Un gruppo di cittadini si è espresso con forza contro l’attuale governo, accusandolo di voler ridurre le persone a semplici strumenti di battaglia. La frase “salsicce da battaglia”, usata per descrivere questa percezione, è stata pronunciata da un oratore durante un raduno pubblico. La protesta si concentra sulla volontà di opporsi a ciò che viene visto come un atteggiamento sottomesso da parte delle autorità.

L’espressione “salsicce da battaglia” venne coniata dall’immaginifico scrittore francese Louis-Ferdinand Céline che, pur essendo fascista antisemita (per davvero non alla Gasparri-Del Rio che vorrebbero affibbiare tale odioso epiteto a chiunque critichi Israele), diede vita in Viaggio al termine della notte a un’appassionante perorazione contro l’insensatezza da guerra. Questa espressione coglie a mio avviso in modo molto efficace la condizione, davvero poco invidiabile, dei cittadini di uno Stato che sta per essere risucchiato in una guerra mondiale. Vale a dire la nostra condizione odierna. Occorre aggiungere che, rispetto all’epoca in cui... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ribelliamoci a questo governo servile che vuole trasformarci in “salsicce da battaglia”!

