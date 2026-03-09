Nel corso del weekend, le condizioni meteorologiche in Italia potrebbero cambiare significativamente. Dopo un periodo caratterizzato da alta pressione e interruzioni temporalesche, le previsioni indicano un possibile aumento dell’instabilità atmosferica nei prossimi giorni. Si attendono cambiamenti che potrebbero influire sulle condizioni del tempo, specialmente in prossimità del fine settimana.

Dopo giorni dominati dall'alta pressione seppur con brusche interruzioni, l'Italia potrebbe avviarsi verso una fase di tempo più instabile proprio a ridosso del prossimo fine settimana. Le ultime previsioni meteo diffuse da IlMeteo.it indicano infatti un progressivo indebolimento della struttura anticiclonica che da tempo interessa il Mediterraneo. Secondo gli esperti, già nei prossimi giorni si noteranno “evidenti segnali di cedimento nella struttura anticiclonica”, causati dall'arrivo di correnti più fresche e instabili collegate a una persistente circolazione ciclonica tra le Baleari, la Penisola Iberica e le coste nord-occidentali dell'Africa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ribaltone del weekend: occhio al "guasto del tempo". Le previsioni

