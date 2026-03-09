Riattivata la navetta che collega l' ospedale di Merate e l' ospedale di Lecco

Da lunedì 16 marzo, l'Asst Lecco ha ripristinato il servizio di navetta tra l’ospedale di Merate e quello di Lecco. La collaborazione coinvolge anche il Comune di Merate e l’Ambito Distrettuale di Merate, che hanno contribuito alla riattivazione del trasporto. La navetta permette di collegare i due ospedali, facilitando gli spostamenti per i pazienti e il personale sanitario.

Il servizio verrà riattivato lunedì 16 marzo in via sperimentale. Previste corse da e verso i due presidi sanitari. Trivelli: "Tappe intermedie consentono accesso a Case di comunità" I due ospedali del territorio tornano a essere “uniti” da un servizio di trasporto. Lunedì 16 marzo sarà riattivato da Asst Lecco, in collaborazione con il Comune di Merate e l’Ambito Distrettuale di Merate, il servizio di navetta che collega l’Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate e l’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco. Il servizio sarà attivo fino a settembre 2026 (con sospensione nel mese di agosto) e nasce con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure sanitarie per i cittadini del territorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

