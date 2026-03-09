Revoca della giunta e accuse di minacce | processo chiuso per il sindaco di Maniace

Il procedimento penale contro il sindaco di Maniace, Franco Parasiliti Parracello, si è concluso davanti al Tribunale di Catania. L’accusa riguarda violenza privata, in seguito alla denuncia dell’ex vicesindaco Giuseppe Tilenni Dianni. Il processo ha portato alla revoca della giunta comunale e alle accuse di minacce nei confronti del primo cittadino.

I fatti contestati risalivano all’estate del 2023, quando il primo cittadino aveva deciso di azzerare la giunta comunale, revocando le deleghe agli assessori legati al gruppo politico del vice La prima udienza del processo si è tenuta il 27 febbraio 2026. I fatti contestati risalivano all’estate del 2023, quando il primo cittadino aveva deciso di azzerare la giunta comunale, revocando le deleghe agli assessori legati al gruppo politico del vice. Tra questi anche lo stesso Tilenni e gli assessori Miriam Valenti Pettino e Rachele Lupica. Secondo la denuncia, Tilenni avrebbe ricevuto minacce dal sindaco nei giorni precedenti alla revoca dell’incarico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

