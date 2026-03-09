Reluctant Prophets | il nuovo singolo degli Happy Curmudgeons introduce l’album 2nd Chances

Gli Happy Curmudgeons hanno pubblicato il singolo “Reluctant Prophets”, che anticipa il loro prossimo album intitolato “2nd Chances”. La canzone è stata rilasciata di recente e farà da apripista al disco completo, che sarà disponibile nelle prossime settimane. La band ha annunciato ufficialmente la pubblicazione e ha condiviso questa traccia con i fan attraverso i canali ufficiali.

Gli Happy Curmudgeons tornano con Reluctant Prophets, il singolo che anticipa il nuovo album 2nd Chances. La band nata a Detroit nel 2015 su iniziativa del cantautore e chitarrista Dave Hamilton continua così il proprio percorso artistico, rafforzato dalla recente collaborazione con l'etichetta Spectra Music Group. Il brano è stato scritto da Dave Hamilton insieme a Vaughn Mortimer, musicista ospite noto per il suo lavoro con il gruppo bluegrass The Outfit e con la rock band Big Donut. Le chitarre dei due autori si intrecciano dando vita a un brano energico e ricco di sfumature, sostenuto dal groove ritmico di Takashi Iio al basso e Todd Glass alla batteria.