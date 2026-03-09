Reggio | il Pd mobilita per Battaglia contro il crack finanziario

Il Partito Democratico di Reggio Calabria ha approvato all’unanimità un documento che definisce le prossime tappe politiche, tra cui le elezioni primarie del 15 marzo e le amministrative successive. La decisione è stata condivisa durante una riunione del partito, con l’obiettivo di organizzare le attività e le iniziative in vista delle consultazioni elettorali.

Il Partito Democratico di Reggio Calabria ha approvato all’unanimità un documento programmatico che fissa l’impegno verso le elezioni primarie del 15 marzo e le successive comunali. L’assemblea cittadina, tenutasi domenica 8 marzo 2026, ha lanciato un appello alla mobilitazione straordinaria per sostenere la candidatura di Mimmo Battaglia e definire il futuro della città. La decisione segna una netta rottura con i precedenti amministratori, definiti come responsabili di un crack finanziario e di un periodo di malgoverno da cui la città non deve tornare indietro. Il testo approvato sottolinea come i cittadini siano ormai protagonisti attivi nella scrittura del programma, attraverso dibattiti che hanno delineato una visione proiettata verso l’Europa, basata su sostenibilità, sicurezza e lotta all’illegalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

