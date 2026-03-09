Reggio | 30 garage sfondati rubate bici e vini

Nelle ultime notti, i garage condominiali di Reggio Emilia sono stati oggetto di numerose irruzioni. Sono stati sfondati circa 30 box, con furti di biciclette e bottiglie di vino. I residenti hanno riferito di danni materiali e di un aumento della sensazione di insicurezza. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi.

Una serie di irruzioni notturne ha colpito i garage condominiali di Reggio Emilia, lasciando dietro di sé danni materiali e un senso di insicurezza diffuso tra i residenti. Tra la notte di giovedì e venerdì dell’8 marzo 2026, una banda di tre individui ha operato in due zone distinte della città, sfruttando vulnerabilità strutturali degli immobili per accedere ai beni custoditi all’interno. Le telecamere di sicurezza hanno catturato l’intera sequenza dei fatti nel complesso residenziale del Grattacielo situato in piazzale Tricolore, dove sono state rubate biciclette elettriche, ruote di velocipedi, attrezzi vari e una cassa contenente vini pregiati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

