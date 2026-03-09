A Reggio Calabria, l’8 marzo 2026, Palazzo San Giorgio ospiterà due eventi dedicati alle donne. Verranno celebrate 16 donne con una cerimonia ufficiale e si terrà una sfilata in abiti rossi. La giornata vedrà la partecipazione di pubblico e rappresentanti istituzionali che prenderanno parte alle iniziative programmate. L’evento si svolge nel centro storico della città.

La giornata dell’8 marzo 2026 si preannuncia come un momento di celebrazione e riflessione a Reggio Calabria, dove Palazzo San Giorgio ospiterà due eventi distinti dedicati alla Donna. Il primo appuntamento è fissato per le ore 10 con la cerimonia del Premio 8 Marzo, mentre il pomeriggio vedrà alle ore 19 lo spettacolo Donna in Rosso organizzato dalla Jasmin’s Cinema Moda e Dance. Entrambe le manifestazioni mirano a onorare le donne che hanno dimostrato eccellenza professionale e umana, oltre a sensibilizzare contro la violenza di genere. Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia sarà presente in entrambi gli appuntamenti, conferendo ufficialità istituzionale all’iniziativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: 16 donne onorate e sfilata rossa a Palazzo San Giorgio

Palazzo San Giorgio ospita gli studenti Erasmus, Battaglia: "Portate con voi un pezzettino di Reggio"L’evento è stato organizzato da Euroformaz Group in collaborazione con il Comune di Reggio e l’IPAlbtur Giovanni Trecroci di Villa San Giovanni Per i...

Carnevale a Rovelasca: sfilata e premi per i bambini nella frazione di San GiorgioA Rovelasca, il Carnevale 2026 è arrivato con un tocco di colore, fantasia e allegria.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Reggio 16 donne onorate e sfilata rossa....

Argomenti discussi: Premio 8 Marzo: a Palazzo San Giorgio il valore e la testimonianza di eccellenze cittadine; Festa della Donna, doppio appuntamento a Palazzo San Giorgio: i dettagli.

Premio 8 Marzo: a Palazzo San Giorgio il valore e la testimonianza di eccellenze cittadineUn riconoscimento a donne che ogni giorno si spendono per la comunità e rappresentano l’architrave della nostra società così Battaglia ... citynow.it