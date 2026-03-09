Il referendum riguarda una riforma che ancora non è stata completata, poiché alcuni decreti fondamentali devono essere ancora emanati. Si tratta di una parte cruciale del processo, ma al momento mancano i testi ufficiali necessari per procedere. Gli organizzatori del voto spiegano che senza questi decreti non è possibile definire con precisione le questioni da sottoporre agli elettori.

Una parte importante della riforma su cui voteremo dipende da decreti che non esistono, spiegano Francesco Costa e Valerio Valentini Il referendum sulla magistratura del 22 e 23 marzo ci chiede se confermare o bocciare una riforma costituzionale voluta dal centrodestra e dal governo Meloni. Ma una parte importante di quella riforma – cioè il modo concreto in cui funzionerà – deve ancora essere scritta nei decreti attuativi: di fatto al momento non esiste, e quindi è un elemento importante ma sfuggente di questa campagna, soprattutto per chi vuole andare a votare dopo aver capito la riforma e le sue conseguenze. In questa prima puntata dello speciale referendum di Wilson, con Valerio Valentini proviamo a capire cosa possiamo già intuire su quelle norme che ancora non esistono. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Referendum – Una riforma ancora da scrivere

