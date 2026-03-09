La CGIL di Taranto ha organizzato un'assemblea con Giovanni Bachelet per discutere del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Durante l'incontro, la confederazione ha ribadito la propria posizione di contrarietà, spiegando le motivazioni alla base del voto. La discussione ha coinvolto i rappresentanti sindacali e i lavoratori presenti, focalizzandosi sulle implicazioni del voto referendario.

“Ci chiedono perché come CGIL ci occupiamo del Referendum del 22 e 23 marzo prossimi. La risposta sta nelle parole del delegato FILCAMS CGIL Taranto, collega dell’ultimo operaio morto in ILVA che abbiamo appena ascoltato. Loris Costantino merita che la giustizia sia giusta, celere e che abbia la serenità per individuare responsabilità e colpevoli. Una giustizia libera da ogni condizionamento è la garanzia che noi vogliamo per cittadini e lavoratori per questo votiamo NO”. L’intervento iniziale è stato accompagnato dal contributo audio di un delegato FILCAMS CGIL Taranto, collega dell’operaio Loris Costantino, morto recentemente nello stabilimento siderurgico ex ILVA. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Referendum sulla giustizia, la CGIL Taranto rilancia il “No” in assemblea con Giovanni Bachelet

Articoli correlati

Referendum sulla giustizia, la CGIL Taranto lancia il “NO” alla riforma NordioTarantini Time QuotidianoIl sindacato CGIL di Taranto prende posizione contro la riforma della giustizia promossa dal ministro Carlo Nordio e...

Referendum giustizia, Giovanni Bachelet a Bergamo e Treviglio: confronto sulle ragioni del noSabato 7 marzo doppio appuntamento con il presidente del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale Il dibattito sulla riforma...

Tutto quello che riguarda Giovanni Bachelet

Temi più discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Referendum giustizia, Giovanni Bachelet a Bergamo e Treviglio: confronto sulle ragioni del no; Bachelet (Comitato per il No): La riforma è come l'Aids. Se la conosci la eviti.

Referendum giustizia, Giovanni Bachelet a Bergamo e Treviglio: confronto sulle ragioni del noSabato 7 marzo doppio appuntamento con il presidente del Comitato Società Civile per il No nel referendum costituzionale. bergamonews.it

BACHELET MELONI Bachelet: Per Meloni chi governa può fare quello che vuole, ma la Costituzione tutela i cittadiniLa magistratura non ostacola la politica, esercita semplicemente il proprio ruolo autonomo e indipendente di controllo della legalità ... statoquotidiano.it

Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No al referendum, interviene alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora https://www.referendumgiustizia2026.it/documenti/bachelet-a-un-giorno-da-pecora-p8l5hm8y CGIL Confederazi - facebook.com facebook