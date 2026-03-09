Referendum sulla giustizia | a Sant’Agata de’ Goti l’incontro pubblico Le ragioni del Sì

A Sant’Agata de’ Goti si è svolto un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, nel quale hanno partecipato rappresentanti di Forza Italia e dei comitati per il Sì. L’evento ha visto la presenza di diverse persone interessate alla discussione e alle posizioni degli organizzatori. Durante la riunione sono stati presentati punti di vista e argomentazioni a favore del Sì.

A Sant'Agata de' Goti incontro pubblico sul referendum sulla giustizia con esponenti di Forza Italia e dei comitati per il Sì. Si terrà giovedì 12 marzo 2026 alle ore 17:00, presso Palazzo Rainone Mustilli in Piazza Trento 4, a Sant'Agata de' Goti, l'incontro pubblico dal titolo "Le ragioni del Sì", un momento di confronto e approfondimento dedicato ai temi della giustizia e al referendum. L'iniziativa sarà moderata da Guido Cioffi, presidente del Comitato cittadini per il Sì di Sant'Agata de' Goti. Ad aprire l'incontro saranno i saluti dell'avv. Angelina Serino, presidente del Comitato per il Sì di Benevento, seguiti dagli interventi di Alessandra Piscitelli, referente provinciale dei Giovani garantisti per il Sì, e di Antonio Parlati, segretario cittadino di Forza Italia.