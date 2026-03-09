In vista del referendum sulla separazione delle carriere, si diffonde una prefazione di un volume dedicato alla questione. L’autrice evidenzia come questa misura possa rafforzare i magistrati, sottolineando il ruolo e le differenze tra le varie funzioni all’interno della magistratura. Il testo presenta alcuni estratti che approfondiscono i cambiamenti proposti e le implicazioni pratiche di questa separazione.

In accordo con l’autrice pubblichiamo ampi stralci della prefazione del volume "Magistrati per il Sì", a cura di Isabella Bertolini, Consigliere laico del Consiglio Superiore della Magistratura La riforma non nasce contro qualcuno, ma per qualcosa: per la terzietà del giudice, la chiarezza dei ruoli, la credibilità del sistema. Per l’idea, profondamente costituzionale, che l’equilibrio tra i poteri (.) non sia una concessione, ma una garanzia. Separare le carriere non significa indebolire la magistratura. Significa riconoscere la diversità delle funzioni, rendere coerente l’assetto ordinamentale con un processo di impianto accusatorio. Significa dare piena attuazione all’articolo 111 della Costituzione, che non è uno slogan, ma un presidio di civiltà giuridica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, separare le carriere rafforzerà i magistrati

Articoli correlati

Referendum, Meloni: "Separare le carriere rafforza lo Stato di diritto"La Premier ha difeso il cuore del provvedimento: la distinzione netta tra chi accusa e chi giudica.

Referendum, comitato per il si: "Separare le carriere non è un dettaglio, è una garanzia di equilibrio"In vista del referendum sulla giustizia, il Comitato per il Sì interviene per chiarire una delle argomentazioni più utilizzate dai sostenitori del...

Referendum separazione delle carriere del Magistrati

Contenuti e approfondimenti su Referendum separare le carriere...

Temi più discussi: REFERENDUM GIUSTIZIA: cosa sarà? Due voci a confronto; Referendum, Meloni: Separare le carriere rafforza lo Stato di diritto; Separare le carriere, separare le favole; Referendum sulla giustizia, le ragioni del Sì: Separare le carriere significa più equità. Il giudice come terzo.

Referendum, Giacomo Picchi (Comitato Sì Riforma): Separare carriere rafforza equilibrio tra accusa e difesa garantendo giusto processoIl comitato 'Sì Riforma' organizza incontri pubblici per discutere la riforma della giustizia, con l'obiettivo di chiarire i punti centrali e favorire un confronto con i cittadini. maremmanews.it

La riforma della magistratura per la separazione delle carriere di giudici e pm ai raggi XLa riforma della magistratura, approvata in via definitiva dal Senato il 30 ottobre scorso e sottoposta al referendum confermativo del 22 e 23 marzo prossimi, modifica principalmente il Titolo IV dell ... tpi.it

Da oggi e fino al 20 marzo, Wilson esce eccezionalmente ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con delle puntate speciali per capire meglio il prossimo referendum costituzionale, con Francesco Costa, e Valerio Valentini, giornalista politico del Post. x.com

Terrrorizzata dai sondaggi in picchiata, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha appena diffuso a social unificati un video di 13 minuti in cui si schiera per la prima volta in modo così netto e massiccio per il Si al Referendum. Solo che, invece di limitarsi a - facebook.com facebook