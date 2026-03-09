Referendum sala piena per l’incontro del Comitato per il Sì Restituiamo maggiore tutela ai cittadini

Nella Sala del Buonarrivo a Rimini, si è tenuto un incontro dedicato al referendum, promosso dalla Camera Penale e dal Comitato per il Sì. L’evento ha visto una sala piena di partecipanti interessati a discutere delle proposte e delle questioni legate alla consultazione popolare. L’appuntamento si è svolto l’8 marzo, con l’obiettivo di approfondire i temi legati alla tutela dei cittadini.

L'8 marzo, nella Sala del Buonarrivo in Corso d'Augusto a Rimini, si è svolto l'incontro dedicato all'approfondimento del referendum, uniti per il Sì, promosso dalla Camera Penale insieme al Comitato per il Sì. L'evento è stato organizzato dal Comitato per il Sì, rappresentato dall'avvocato Danilo Sgamma, con i relatori avvocati Sara Borghesi ed Alessandro Pierotti e con la partecipazione del Comitato della Camera Penale di Rimini, relatori ospiti sono stati il professor Enrico Amati e l'avvocato Nicola Rugi. All'incontro ha presenziato l'onorevole Galeazzo Bignami, mentre a moderare i lavori è stato il consigliere regionale Nicola Marcello, insieme a numerosi avvocati, magistrati e rappresentanti di associazioni di categoria.

