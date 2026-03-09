Giorgia Meloni ha ripreso posizione sui social a favore del Sì nel referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Dopo aver scelto di non intervenire pubblicamente, seguendo la strategia adottata in passato, la leader ha deciso di tornare a parlare in risposta all’aumento del fronte del No. La sua presenza online si è fatta sentire in un momento di crescente tensione sui temi della consultazione.

Giorgia Meloni, che era scesa in campo per il Sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, optando poi per la strategia dell’assenza memore della caduta di Matteo Renzi nel 2016, è tornata a metterci la faccia costretta dalla crescita del fronte del No. La premier ha deciso di personalizzare il referendum con un lungo video diffuso sui social, introdotto così: «Cosa c’è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione». Cosa c’è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Referendum, Meloni torna in campo sui social per il Sì

