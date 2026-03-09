Referendum | guerra dei manifesti la polizia rimuove il No

A Castelnuovo Rangone, la tensione elettorale si manifesta con una disputa sui manifesti referendari. La polizia ha rimosso un cartellone con il messaggio “No” che era stato affisso in spazi destinati al centrodestra. La segnalazione è arrivata da un residente, che ha notato le affissioni non autorizzate. La questura ha subito intervenuto per ripristinare la regolarità delle affissioni pubbliche.

La tensione elettorale si è accesa a Castelnuovo Rangone, dove Alessandro Boni ha segnalato alle autorità locali la presenza di affissioni per il “No in spazi riservati al centrodestra. La polizia locale ha autorizzato la rimozione dei manifesti contestati, aprendo un dibattito sulla correttezza della campagna referendaria. Nel frattempo, comitati e tavole rotonde si preparano per i giorni del voto fissati per il 22 e il 23 marzo. In Veneto, questa battaglia per gli spazi pubblicitari non è solo una disputa burocratica, ma riflette l’importanza strategica che ogni gruppo politico attribuisce alla visibilità nel territorio. La regione, motore dell’economia italiana, vede in questi referendum uno strumento cruciale per definire le regole del gioco democratico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum: guerra dei manifesti, la polizia rimuove il “No” Referendum, la battaglia dei manifestiPolemica a Castelnuovo Rangone sugli spazi per le affissioni elettorali in vista del referendum del 22 e 23 marzo prossimi. Leggi anche: Referendum a marzo, ma il fronte del "no" inizia la battaglia dei manifesti Aggiornamenti e notizie su Referendum guerra dei manifesti la.... Temi più discussi: Dalla promessa di nozze al rimprovero del papà: gli slogan grotteschi della campagna per il Sì al referendum; Referendum giustizia, vandalizzati i manifesti per il No ad Almè, Paladina e Villa d’Almè; La procura indaga sui manifesti per il No al referendum. Spangher: È un segnale contro le fake news dell'Anm; Referendum 2026: il caso del manifesto della Giustizia in croce. Referendum, la battaglia dei manifestiBoni, vicino alla Lega, ha denunciato alla polizia locale la presenza di locandine per il No riconducibili ad Avs ... ilrestodelcarlino.it La procura indaga sui manifesti per il No al referendum. Spangher: È un segnale contro le fake news dell'AnmDopo l'esposto del presidente del Comitato Pannella-Sciascia-Tortora è stato aperto un fascicolo sui cartelli propagandistici secondo cui la riforma Nordio porterebbe la magistratura sotto il contro ... ilfoglio.it In queste ore la destra ha trovato un nuovo nemico da mettere alla gogna: Tomaso Montanari. Il motivo Queste parole qui, pronunciate due giorni fa da Montanari sul Referendum. “Volete avere ancora come padri e madri costituenti Teresa Mattei, Piero Cala - facebook.com facebook … e il segretario nazionale dei Giovani Simone Leoni. Ora andiamo a vincere. Il 22 e il 23 marzo votiamo Sì al referendum. x.com