Il procuratore di Napoli ha risposto a Calenda durante la trasmissione su La7, definendo le sue accuse in malafede e criticando ancora una volta quello che ha chiamato “la solita farsa”. La discussione si è svolta in diretta televisiva, con Gratteri che ha ribadito il suo punto di vista senza alterare il tono. La polemica tra i due protagonisti si è svolta nel contesto del dibattito sul referendum.

Nuova replica di Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli, al leader di Azione Carlo Calenda, stavolta negli studi della trasmissione In altre parole, su La7. Ancora una volta, dopo le precisazioni rese da Gratteri a Piazzapulita, Calenda accusa il magistrato di aver dato dei ‘massoni’ a coloro che voteranno Sì al referendum sulla giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo. Gratteri non ci sta: “Mi dispiace, ma l’ospite di prima forse non guarda la televisione o non legge i giornali o non ha avuto la curiosità di ascoltare la mia intervista di un’ora e mezza, quando dico che in Calabria i mafiosi e i massoni deviati voteranno Sì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Gratteri replica di nuovo alle accuse di Calenda: “È in malafede, continua la solita farsa”. Su La7

