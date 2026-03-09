Il presidente della regione ha espresso dure critiche riguardo ai toni usati nel dibattito sui referendum sulla giustizia, commentando che si è esagerato da entrambe le parti. Ha affermato che i toni sono stati riprovevoli e ha dichiarato la sua posizione in modo diretto, sottolineando che la discussione si è fatta troppo accesa. Le sue parole sono arrivate in risposta alle recenti polemiche legate alla campagna referendaria.

“Lo devo dire con chiarezza: si è esagerato. La battaglia referendaria ha assunto toni riprovevoli. Da un lato e dall’altro“. Dopo Marina Berlusconi, anche Luca Zaia, ex governatore della Regione del Veneto ed oggi alla guida del consiglio regionale con la Lega, chiede moderazione ed equilibrio tra le opposte posizione del “Sì e del “No” nelle discussioni intorno al referendum. La calma dopo la tempesta, si potrebbe dire. Sono stati infatti mesi infuocati per il dibattito sulla riforma della Giustizia, conditi da espressioni aspre e velenose. A partire dai commenti dello stesso Guardasigilli Carlo Nordio, che aveva descritto l’attuale... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum Giustizia, Zaia bacchetta:” Toni riprovevoli, sul dibattito si è esagerato”

