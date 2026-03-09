Referendum giustizia Montanari attacca Governo Meloni La Russa | Si scusi o querelo La replica | Nervosi per sì in svantaggio

Il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo e ha scatenato un acceso scontro tra Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell'Università per Stranieri di Siena, e Ignazio La Russa, presidente del Senato. Montanari ha criticato il governo, mentre La Russa ha risposto chiedendo scuse o minacciando una querela. La replica di Montanari è arrivata dopo le sue dichiarazioni, rivelando nervosismo per il risultato favorevole al “sì”.

Referendum giustizia al voto 22 e 23 marzo, scontro politico tra Tomaso Montanari, rettore Università per Stranieri di Siena, storico dell’arte e saggista, e Ignazio La Russa, presidente del Senato. Il casus belli riguarda le parole pronunciate da Montanari durante l’incontro ‘Le ragioni del no’ tenutosi nei giorni scorsi a Firenze promosso dal Comitato Toscano Società civile per il No. Presenti, tra gli altri relatori, Rosy Bindi e Lella Costa. (Foto Fb Cgil Toscana) Con tanto di replica di La Russa che annuncia le vie legali qualora non arrivino scuse da parte di Montanari. E Montanari che risponde via social “Immagino che tutto questo nervosismo si debba al sì in svantaggio”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Referendum giustizia, Montanari attacca Governo Meloni. La Russa: “Si scusi o querelo”. La replica: “Nervosi per sì in svantaggio” Articoli correlati Leggi anche: Montanari attacca Meloni e La Russa: "Siete dei banditi". Il presidente del Senato minaccia: "Si scusi o querelo" Leggi anche: Referendum, La Russa: “io bandito? Montanari si scusi o ci vediamo in Tribunale” Aggiornamenti e notizie su Governo Meloni Temi più discussi: Referendum, Montanari attacca il governo: Banditi. La Russa: Si scusi o querelo; Referendum, l'Anpi: Votare 'No' per difendere la Costituzione, il giudice deve rispondere solo alla legge; REFERENDUM, MICHELOTTI ATTACCA MONTANARI: SI DIMETTA DA RETTORE; Tomaso Montanari e i banditi. Montanari attacca Meloni e La Russa: Siete dei banditi. Il presidente del Senato minaccia: Si scusi o quereloIl rettore dell'università per stranieri di Siena: Voto no perché non voglio come padri costituenti i membri di questo governo ... today.it Scontro Montanari-La Russa, il rettore risponde al presidente del Senato: Minacce per un'opinione, è graveScambio acceso tra Montanari e La Russa su uso banditi. Il rettore attacca sul referendum giustizia e il Presidente del Senato minaccia denuncia ... virgilio.it La storia surreale della famiglia nel bosco spiega perfettamente cosa sia il governo Meloni. di Francesco Cancellato https://fanpa.ge/calPW . - facebook.com facebook No al Governo Meloni. 14 marzo manifestazione nazionale a Roma. x.com