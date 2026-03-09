Referendum giustizia in città l' ex pm Antonio Di Pietro a sostegno del Sì

A Ravenna si svolge un incontro sul referendum giustizia con la partecipazione dell'ex pubblico ministero e politico Antonio Di Pietro, che si schiera a favore del

A Ravenna si torna a discutere del referendum giustizia con un incontro che vedrà protagonista l'ex pubblico ministero e politico Antonio Di Pietro. Il confronto organizzato dall'associazione, oltre all'ex leader dell'Italia dei valori Antonio Di Pietro, schierato a sostegno del “Sì”, vedrà l'avvocato Andrea Valentinotti a sostegno delle ragioni del “No”. I due si confronteranno sul tema della separazione delle carriere, moderati dalla presidente di aiga, l'avvocata Viola Bravi. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sicurezza in centro a Faenza, Conti (Lega): “Segnalata una lite con coltelli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Referendum giustizia 2026, le ragioni del sì con Antonio Di Pietro e Augusto BarberaBologna, 4 febbraio 2026 – Fa il pieno di applausi l’incontro di questa mattina nella sala Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio, organizzato dal...

Antonio Di Pietro spiega perché votare sì al referendum sulla giustiziaIl pm del pool Mani Pulite ha insistito sulla necessità della separazione delle carriere: “Io voto sì per esperienza professionale”.

Referendum Giustizia con Antonio Di Pietro | Pulp Podcast #50

Tutti gli aggiornamenti su Referendum giustizia in città l'ex pm...

Temi più discussi: Referendum Giustizia, su Sky TG24 confronto tra Antonio Di Pietro e Cesare Parodi. VIDEO; L'ex magistrato Di Pietro a Bari per il sì al referendum sulla Giustizia: Votate per la riforma; Referendum Giustizia, Di Pietro: Ecco perché dico sì. L'avv. Cannerozzi: Pericoloso modificare - FoggiaToday; Referendum, Di Pietro: L'autonomia dei magistrati non è a rischio; Romanelli: Saranno condizionati.

Referendum Giustizia, su Sky TG24 confronto tra Antonio Di Pietro e Cesare Parodi. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia: su Sky TG24 il confronto tv tra Antonio Di Pietro e Cesare Parodi ... tg24.sky.it

Antonio Di Pietro a San Benedetto per il referendum sulla giustiziaAll’Hotel Calabresi l’iniziativa Questa volta il giudice sei tu. Con l’ex magistrato interverranno Albano, Castelli, Pantaloni, Assenti e Fioravanti in vista della consultazione popolare ... lanuovariviera.it

Persino un magistrato come Antonio Di Pietro è a favore del SÌ al referendum sulla Giustizia. Da ascoltare! #iovotosi x.com

Persino un magistrato come Antonio Di Pietro è a favore del SÌ al referendum sulla Giustizia. Da ascoltare! #REFERENDUMGIUSTIZIA #IoVotoSì - facebook.com facebook