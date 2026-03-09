Referendum giustizia il presidente Cirio voterà sì | È per il bene dell' Italia

A due settimane dal referendum sulla riforma della giustizia, il presidente Cirio ha annunciato che voterà sì, affermando che la sua scelta è per il bene dell’Italia. La consultazione popolare si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo, mentre i sondaggi demoscopici sono stati sospesi in conformità alla legge, impedendo la pubblicazione di nuovi dati che potrebbero influenzare il dibattito pubblico.

Secondo le proiezioni realizzate da Youtrend per SkyTg24 la rimonta del no, dopo le grandi polemiche fra ministri e magistrati, quindi la polarizzazione politica del voto, sarebbe - con i dati risalenti allo scorso weekend - avvenuta: il no sarebbe avanti sia in caso di alta affluenza alle urne che nel caso contrario. La campagna referendaria ora entrerà ancora più nel vivo, a prescindere dagli istituti dei sondaggi. Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha giocato d'anticipo: a fine febbraio ha spiegato perché voterà no.

"Ricordatevi l'ultima volta...". Anche il presidente dell'Anm attacca chi voterà "sì" al referendumSu Facebook, Cesare Parodi ha condiviso un'immagine in cui si accosta il voto favorevole alla riforma della giustizia con l'"errore" del matrimonio E...

Referendum giustizia 2026, il governo fissa la data: si voterà il 22 e 23 marzoIl Cdm ha fissato domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla giustizia 2026, confermando l'annuncio fatto da Meloni venerdì scorso...

Tomaso Montanari contro La Russa, tensione col presidente del Senato: Minacce per un'opinione, è graveScambio acceso tra Montanari e La Russa su uso banditi. Il rettore attacca sul referendum giustizia e il Presidente del Senato minaccia denuncia ... virgilio.it

REFERENDUM GIUSTIZIA: INCONTRO INFORMATIVO VENERDÌ 13 MARZO A MASSA LUBRENSE Il prossimo 13 marzo, alle ore 20:00, presso il Centro Pastorale S. Agata, si terrà un importante incontro informativo sul Referendum Giustizia promosso - facebook.com facebook

Meloni lancia appello per il Sì al referendum giustizia: “Votate pensando ai vostri figli”. Il video x.com