Referendum Giustizia arriva Luca Palamara per il Sì

A Foggia, l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati ha partecipato a un evento legato al referendum sulla giustizia, spiegando le ragioni del voto favorevole. Durante l'incontro ha illustrato le sue posizioni e ha risposto alle domande dei presenti, sottolineando alcuni aspetti delle proposte in discussione. La partecipazione ha attirato l'attenzione di pubblico e media presenti sul posto.

FOGGIA Foggia e pronta ad accogliere un ospite illustre Luca Palamara gia presidente dell Associazione Nazionale Magistrati e gia membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Il secondo evento in Capitanata organizzato dal Comitato Territoriale per il Si Noi Moderati Puglia capitanato dall ex sindaco di Manfredonia Gianni Rotice e previsto martedi 10 marzo 2026 alle 19 nella Sala Meeting dell Hotel Cicolella Viale XXIV Maggio 60 e sara intitolato Referendum Giustizia le Ragioni del Si. Saranno approfonditi i temi legati alla riforma del sistema giudiziario in vista della consultazione referendaria del 22 23 marzo. Con Palamara figura... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

