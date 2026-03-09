Referendum Giustizia 2026 | guida al voto del 22 e 23 marzo Quesito scheda come si vota e gli orari

Il 22 e 23 marzo si svolge il referendum sulla giustizia in Italia. Le urne sono aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Gli elettori devono compilare la scheda con il quesito specifico e recarsi ai seggi nel rispetto degli orari indicati. La consultazione riguarda le decisioni sulla riforma della giustizia italiana.

Domenica 22 marzo (dalle 7 alle 23) e lunedì 23 marzo (dalle 7 alle 15) l'Italia decide il futuro della propria giustizia. Il referendum costituzionale confermativo sulla cosiddetta Riforma Nordio-Meloni rappresenta un bivio cruciale non solo per i tribunali, ma per l'intera legislatura, arrivando dopo mesi di scontri accesi tra Governo, opposizioni e Associazione Nazionale Magistrati. Ecco come si vota, quando, orari, il colore della scheda, il quesito. Scorri le slide . 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: Quando, Come e per cosa si VOTA

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