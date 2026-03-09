Referendum Conte | Bartolozzi ammette ciò che Meloni nasconde

Durante un intervento televisivo, Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio, ha dichiarato che votando sì nel referendum si eliminerebbe la magistratura, definendola un “plotone di esecuzione”. Nel frattempo, la premier ha dedicato 13 minuti di video a tentare di nascondere questa affermazione, suscitando attenzione sulle divergenze tra le dichiarazioni ufficiali e le ammissioni fatte in tv.

Roma, 9 mar. (askanews) – “Meloni ha speso 13 minuti di video per nascondere quello che Giusi Bartolozzi, il capo di gabinetto del ministro Nordio, padre della riforma, ha ammesso in tv in pochi secondi: ‘Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è un plotone di esecuzione’. Sentite con le vostre orecchie”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rilanciando il video dell’intervento di Bartolozzi in una tv locale. “Votiamo No al referendum salva-casta che serve solo a controllare politicamente la giustizia evitando inchieste scomode per chi è al potere”, ha aggiunto l’ex premier nel suo post social. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

