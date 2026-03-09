Il Comites di Rosario in Argentina promuove il voto favorevole al referendum in corso nel paese. La campagna di sensibilizzazione mira a coinvolgere gli elettori e a sostenere la proposta proposta dal governo locale. La questione ha suscitato dibattiti tra cittadini e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di orientare le preferenze di voto prima della scadenza delle urne.

Un politico francese (Georges Clemenceau, ma la frase ha tanti padri, Paul Valery e altri, come succede agli aforismi) affermava, più sul serio che sul faceto, che “la democrazia è l’arte dei politici, in particolare di quelli al governo, di far credere al popolo che sia lui a comandare”. E come dargli torto, dopo quanto sin troppo spesso vediamo accadere in Italia e persino fuori dal nostro paese! Ultimo impeto irrefrenabile, quale ventata di “sana” democrazia da parte dei politici al governo, gli accadimenti recentissimi di propaganda referendaria compiuta da taluni organismi di rappresentanza istituzionali, i Comites (acronimo dei Comitati degli Italiani all’Estero), gli organi rappresentativi della collettività italiana residente all’estero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Referendum – Argentina, il Comites di Rosario spinge per il Sì

