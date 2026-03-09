Referendum 2026 | la scuola di Firenze accusata di parzialità

A Firenze, un volantino riguardante il referendum del 22 e 23 marzo 2026, distribuito tramite i canali ufficiali dell’Istituto Sassetti-Peruzzi, ha scatenato una forte reazione. La scuola è stata accusata di mostrare parzialità nel materiale divulgato, portando a un acceso dibattito tra gli studenti e la comunità locale. La polemica riguarda principalmente il contenuto e il modo in cui il volantino presenta le diverse posizioni sul referendum.

Un volantino sul referendum del 22 e 23 marzo 2026, scaricabile dai canali ufficiali dell’I.I.S. Sassetti-Peruzzi, ha scatenato un’aspra polemica a Firenze. Gli esponenti di Futuro Nazionale hanno annunciato che presenteranno una segnalazione formale all’Ufficio Scolastico Regionale per verificare la correttezza della procedura adottata dal dirigente scolastico Osvaldo Di Cuffa. La scuola si trova al centro di un dibattito acceso sulla neutralità istituzionale, dopo che è emerso come il materiale distribuito contenesse una posizione esplicitamente favorevole al voto negativo. La Circolare Controverse e la Reazione Politica. Nel cuore del quartiere fiorentino, l’istituto scolastico Sassetti-Peruzzi diventa teatro di scontri ideologici che travalicano i banchi delle aule. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum 2026: la scuola di Firenze accusata di parzialità Articoli correlati Emanuela Orlandi, c’è una nuova indagata: è Laura Casagrande. Di cosa è accusata l’amica ed ex allieva della scuola di musicaÈ Laura Casagrande la nuova indagata nell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Opposizione a Catanzaro accusa Fiorita di parzialità in consiglio comunaleA Catanzaro, dodici consiglieri comunali dell’opposizione hanno lanciato un attacco diretto al sindaco Nicola Fiorita, accusandolo di aver violato i... Referendum giustizia 2026: cosa cambia davvero Tutto quello che riguarda Referendum 2026 la scuola di Firenze... Temi più discussi: Gli scrutatori per il Referendum Costituzionale Confermativo 2026; Referendum Giustizia 2026, Valditara: Garantire par condicio anche nelle scuole; Referendum Costituzionale; Scuole chiuse per il referendum, a Cuneo dal venerdì al martedì. Referendum Giustizia 2026, scuole chiuse per i seggi elettorali: ecco le date dello stop e quando si torna in classeIl 22 e 23 marzo si vota per il Referendum Giustizia. Molte scuole sede di seggio chiuderanno da sabato a martedì. Verificare le circolari del proprio istituto per conferme. orizzontescuola.it Referendum, De Magistris per il No in un incontro a scuola. Valditara minaccia: Sanzioni per istituti che violano la par condicioIl ministro dell'Istruzione contro l'incontro con De Magistris per il No al referendum: Sanzioni per chi viola la par condicio ... ilfattoquotidiano.it Guerra in Iran, da che parte sta l’ItaliaLa posizione del governo rispetto a quanto accade in Iran: mercoledì la premier è attesa in Parlamento. Lo scontro politico sulla guerra finisce per pesare anche sul referendum giustizia. Nello Sky Cube con Stefania Pinn - facebook.com facebook Referendum, Meloni in campo: se vince il no non ci dimettiamo. Pd: basta show, si occupi di accise - la Repubblica x.com