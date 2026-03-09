A meno di due settimane dal referendum sulla Giustizia, le scuole hanno ricevuto richieste di affissione negli albi sindacali per promuovere il “no”. La campagna di comunicazione si sta rafforzando in queste ore, con le istituzioni scolastiche che si preparano a gestire le affissioni e le comunicazioni relative alla consultazione. Nessun dettaglio aggiuntivo sui promotori o sui contenuti specifici delle richieste.

A meno di due settimane dal referendum sulla Giustizia, la propaganda si è intensificata in vista del voto. Il fronte del “no” sta cercando di recuperare e il fronte del “sì” di mettere più spazio. In queste ore il fronte sindacale ha premuto ulteriormente sull’acceleratore sfruttando l’ampio bacino di adesione del personale scolastico e nelle bacheche sindacali di due istituti, uno in provincia di Piacenza e uno in provincia di Livorno, sono apparse le richieste di affissione per il “No”. Si tratta di diversi volantini che vedono come committente responsabile Giuseppe Gesmundo, esponente della Cgil, e presentano le diverse ragioni per le quali votare “No” al referendum. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referedum, richieste di affissione negli albi sindacali per il "no" nelle scuole

