Un nuovo modello di stivaletto è stato presentato dalla casa di moda Balmain, chiamato ‘Charlie’. Questo modello si distingue per il design e i dettagli curati, destinato a chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore calzature. L’articolo include anche un avviso sulla presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza influire sul prezzo per l’acquirente.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte del contrasto: Pelle lucida e jacquard multicolore nel Balmain Charlie. Il design dello stivaletto Balmain ‘Charlie’ si fonda su un dialogo visivo audace tra la rigidità della pelle nera lucida e la complessità cromatica dell’inserto in tessuto jacquard. La tomaia, realizzata in pelle di alta qualità con finitura lucida, non funge solo da struttura portante, ma agisce come una cornice scura che esalta l’inserto geometrico posizionato lateralmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Recensione Balmain Stivaletto ‘charlie’

