Recanati | bobina rotola su via Moro rischio scuola e auto colpite

A Recanati, una bobina per cavi elettrici è rotolata lungo via Moro, finendo contro due auto parcheggiate. L'episodio è avvenuto in un'area vicino a una scuola, creando potenziali rischi per studenti e passanti. Non ci sono al momento segnalazioni di feriti o danni gravi, ma l’incidente evidenzia una grave mancanza di attenzione. Le autorità stanno indagando sulla vicenda.

Un episodio di grave negligenza si è verificato a Recanati, dove una bobina per cavi elettrici è stata fatta rotolare lungo via Moro, terminando la sua corsa contro due veicoli parcheggiati. L'oggetto pericoloso rimane tuttora abbandonato nello stesso punto, senza essere stato rimosso dalle autorità competenti. La questione della sicurezza pubblica è ora al centro dell'attenzione politica locale, con il capogruppo del Partito Democratico che ha richiesto un esame urgente in consiglio comunale. La vicinanza della scuola media Patrizi rende la situazione particolarmente delicata per i frequentanti più giovani.