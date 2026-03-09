Stasera alle 21:00 si gioca il match di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono già disponibili. Questa partita rappresenta un'altra tappa di un confronto che si ripete da diverse stagioni nella massima competizione europea. I tifosi e gli addetti ai lavori attendono con interesse questo incontro tra due delle squadre più competitive del momento.

Le sfide tra Real Madrid e Manchester City hanno caratterizzato le ultime stagioni di Champions League e in diversi casi da quell’incrocio è uscita la vincitrice dell’edizione: mercoledì notte le due squadre si troveranno nuovamente opposte, per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. I Blancos sono incerottati nel corpo e nell’animo:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Manchester City (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Altra puntata del Clasico Europeo

Manchester City-Galatasaray (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I turchi possono segnare all'Etihad

