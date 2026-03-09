In un 8 marzo segnato dalle guerre, tre voci si uniscono per promuovere un messaggio di speranza e pace. I diritti non vengono conquistati con le bombe, e questa frase riassume il senso di una giornata dedicata alla solidarietà e alla lotta per i diritti umani. Le voci si alternano, portando avanti un appello per un futuro senza conflitti.

I diritti non si conquistano con le bombe. Partiamo da queste parole per raccontarvi un 8 marzo scandito dalle guerre. Eppure le donne sanno guardare oltre, tengono salda la speranza. E proprio quella è la parola più usata negli interventi che pubblichiamo qui sotto. Un “atto politico minimo e radicale” la definisce l’attivista iraniana Pegah Moshir Pour. E sono un inno alla vita anche le parole della mediatrice culturale ucraina Nataliia Kavetska e della cantante israeliana Noa. Che da Firenze, culla del Rinascimento, è tra i protagonisti di un progetto che vede israeliani e palestinesi insieme. ’Re-imagine peace’, per ribattere alla guerra. Dodici anni di guerra e una grande lezione: anche la mia è vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Re-immaginare la pace, le nostre tre voci per un’unica speranza

